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Югорские школьники бесплатно путешествуют по региону

2,7 тыс. югорских школьников совершили бесплатные турпоездки по региону

Югорские школьники бесплатно путешествуют по региону
Фото: pixabay

Свыше 2,7 тыс. югорских школьников совершили бесплатные туристические поездки по региону с начала учебного года. По итогам года их количество увеличится до 4,8 тыс. человек, сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе открытия туристского форума "Югратур-2022" в Ханты-Мансийске.

«В 2022 году Югра стала одним из пилотных регионов по реализации социальных сертификатов на путешествия. 2 750 югорских школьников по этой инициативе уже отправились в путешествие, еще 2 149 сделают это до конца года», - цитирует главу региона ТАСС.

По ее словам, проект стимулирует увеличение числа туристских операторов. «В регионе их число выросло с 9 до 16. Оценочно мы видим увеличение доходов туристской индустрии. Сейчас на эту дату <...> больше 63 млн рублей», - добавила Комарова.

Совершать бесплатные поездки по региону по социальному сертификату могут школьники пятых - девятых классов. Ученики и их родители самостоятельно выбирают программу в соответствии со своими интересами. По сертификату можно посетить Ханты-Мансийск, Сургут и Сургутский район, Нижневартовск и другие муниципалитеты. При этом предоставляется автотранспорт, проживание в гостиницах категории не ниже трех звезд, трехразовое питание в ресторанах и кафе, посещение музеев и достопримечательностей региона.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 119, комментариев: 0
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