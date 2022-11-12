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Александр Бастрыкин поручил главному следователю Югры разобраться в фактах избиения несовершеннолетних

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль факты избиения детей в Югре

Александр Бастрыкин поручил главному следователю Югры разобраться в фактах избиения несовершеннолетних
Фото: пресс-служба СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Югре Михаилу Мокшину разобраться в избиении несовершеннолетнего водителем автобуса из Сургута и по факту применения физической силы к малолетней дочери жительницей Радужного.

«Следственными органами регионального СУ СК России по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе СК России.

Отметим, что ранее агрессивный водитель сургутского автобуса избил подростка за снежок, а жительница Радужного применила грубую силу к маленькой дочери за то, что она мало ходит в церковь.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 174, комментариев: 0
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