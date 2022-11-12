Жительницу ХМАО попалась на уловки аферистов и потеряла личные сбережения

В полицию Югорска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве на общую сумму 340 тысяч рублей. Женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов из Москвы и сообщил, что с ее банковской карты аферисты пытаются списать деньги и рекомендовал застраховать счет.

«Вскоре потерпевшей действительно поступил звонок якобы от сотрудницы банка, которая подтвердила факт мошеннических действий в отношении югорчанки. В ходе беседы злоумышленница убедила женщину перевести денежные средства с ее кредитной карты на подставные счета, так как якобы средств на дебетовой карте не было достаточно. Потерпевшая согласилась и перевела злоумышленникам 260 000 и 80 000 рублей», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.