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Югорчанка доверилась мошенникам и потеряла личные накопления

Жительницу ХМАО попалась на уловки аферистов и потеряла личные сбережения

Югорчанка доверилась мошенникам и потеряла личные накопления
Фото: unsplash.com

В полицию Югорска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве на общую сумму 340 тысяч рублей. Женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов из Москвы и сообщил, что с ее банковской карты аферисты пытаются списать деньги и рекомендовал застраховать счет.

«Вскоре потерпевшей действительно поступил звонок якобы от сотрудницы банка, которая подтвердила факт мошеннических действий в отношении югорчанки. В ходе беседы злоумышленница убедила женщину перевести денежные средства с ее кредитной карты на подставные счета, так как якобы средств на дебетовой карте не было достаточно. Потерпевшая согласилась и перевела злоумышленникам 260 000 и 80 000 рублей», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.


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12 ноября в 15:11, просмотров: 833, комментариев: 0
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