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В Югре ищут рыбака, провалившегося под лед

В ХМАО ведутся поиски мужчины, провалившегося под лед

В Югре ищут рыбака, провалившегося под лед
Фото: страница ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в «ВКонтакте»

На берегу реки Пырьях в Ханты-Мансийском районе ищут провалившегося под лед рыбака. Мужчина оставил автомобиль с включенными габаритами в трех километрах от поселка Пырьях. Об этом сообщили на странице ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в «ВКонтакте».

«От автомобиля идут следы к реке и обрываются у полыньи. Личность владельца машины установлена, им оказался местный житель 1953 г.р., со слов жены мужчина отправился на рыбалку. Телефон мужчины находится вне зоны действия сети. На месте провала организованы поиски», —отметили в ведомстве.

Ранее в Сургуте прошел первый рейд с предупреждением о наступлении периода ледостава.


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12 ноября в 13:20, просмотров: 858, комментариев: 0
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