В Когалыме поймали мужчину с крупной партией синтетики

В Когалыме на проспекте Шмидта сотрудники полиции задержали ранее судимого 29-летнего жителя ЯНАО. В результате личного досмотра правоохранители обнаружили 28 свертков весом около 39 граммов.

«В этот же день ходе обыска в гараже, который арендовал подозреваемый полицейские обнаружили и изъяли два полимерных пакета, внутри которых находился аналогичный наркотик массой более 940 граммов. При доставлении в отдел полиции мужчина рассказал, что приобрел партию через сеть Интернет и прибыл в г. Когалым для распространения наркотика на территории города», — отметили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.