Прокуратура начала проверку по факту избиения маленькой девочки матерью в Радужном

Прокуратура организовала проверку по факту избиения жительницей Радужного маленькой дочери. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Прокуратура Радужного по информации, размещенной в социальных сетях, организовала проверку по факту применения жительницей города физической силы к малолетнему ребенку», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что женщина «неоднократно применяла к своему малолетнему ребенку физическую силу, в том числе наносила удары».

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в прокуратуре. Одновременно доследственную проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцем видео: на кадрах видно, что женщина кричит на двух своих детей - сына и дочь. При этом сидящую в санках маленькую девочку она бьет по голове и восклицает, что надо чаще ходить в церковь, а не смотреть мультики. Речь женщины содержит нецензурные слова.