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​Жительница Радужного избила маленькую дочь - прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку по факту избиения маленькой девочки матерью в Радужном

​Жительница Радужного избила маленькую дочь - прокуратура начала проверку
Фото: скрин видео из телеграм-канала "М16"

Прокуратура организовала проверку по факту избиения жительницей Радужного маленькой дочери. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Прокуратура Радужного по информации, размещенной в социальных сетях, организовала проверку по факту применения жительницей города физической силы к малолетнему ребенку», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что женщина «неоднократно применяла к своему малолетнему ребенку физическую силу, в том числе наносила удары».

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в прокуратуре. Одновременно доследственную проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцем видео: на кадрах видно, что женщина кричит на двух своих детей - сына и дочь. При этом сидящую в санках маленькую девочку она бьет по голове и восклицает, что надо чаще ходить в церковь, а не смотреть мультики. Речь женщины содержит нецензурные слова.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 55, комментариев: 0
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