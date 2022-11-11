У двух самолетов Utair выявились неполадки в ходе полета, узнал Aviaincident

У двух самолетов авиакомпании Utair обнаружились неполадки в ходе полетов, сообщает телеграм-канал Aviaincident. Несмотря на это, оба судна благополучно совершили посадку в пунктах назначения.

По данным канала, в ночь на 11 ноября у самолета, летевшего в Сургут, отказал двигатель. На борту находились 60 человек. В три часа ночи по местному времени судно приземлилось в Сургуте.

Второй самолет, выполнявший рейс из Москвы в Когалым, ушел на второй круг из-за проблемы с механизацией, пишет Aviaincident. Посадка состоялась в Когалыме около пяти часов утра.