Свыше пяти миллионов рублей выманили мошенники у югорчан за сутки

За минувшие сутки мошенники выманили у жителей Югры свыше пяти миллионов рублей. Всего полицейские зарегистрировали 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Не перестают жители округа верить лжебанкирам, которые легко втираются в доверие и отбирают деньги у северян. Так, 41-летняя жительница Югорска, пытаясь застраховать кредитные денежные средства якобы от рук мошенников, сама же двумя транзакциями перевела на счет злоумышленников полученный кредит в сумме 340 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

В Радужном женщина решила обезопасить себя от мошенников и установила программу на телефон для удаленного доступа, после чего аферисты получили доступ к ее мобильному банку, оформили на нее кредитный займ в сумме 275 тысяч рублей и перевели деньги на свой счет.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.