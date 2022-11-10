Житель Покачей оплатил долг в 1,7 млн рублей в аэропорту, чтобы улететь за границу

Житель Покачей оплатил долг в размере 1,7 млн рублей прямо в аэропорту, чтобы улететь за границу. До этого он длительное время не мог рассчитаться с долгами, несмотря на то, что неоднократно получал постановления о возбуждении исполнительных производств через сервис Госуслуг. Как сообщается на сайте УФССП по ХМАО, мужчина не исполнял обязательства по кредитам, не оплачивал штрафы ГИБДД и материальный ущерб.

«Судебные приставы вынесли в отношении югорчанина постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Спустя несколько дней мужчина самостоятельно вышел на связь. На момент звонка мужчина находился в аэропорту, он собирался вылететь за границу, но там его остановил пограничный контроль. Несмотря на оперативную оплату задолженностей по всем исполнительным производствам через сервис Госуслуг, улететь должнику в этот день не удалось», - отметили в пресс-службе УФССП по ХМАО.

Всего за 10 месяцев этого года судебные приставы ХМАО вынесли в отношении должников 77 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы РФ.

Ранее сообщалось, что судебные приставы четыре месяца незаконно удерживали деньги у жительницы Сургутского района. Разрешить ситуацию помогла прокуратура.