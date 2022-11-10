Счетная палата нашла нарушения при строительстве сборного пункта для призывников в ХМАО

Счетная палата ХМАО обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на финансирование строительства окружного сборного пункта. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Проверка проводилась с июня по сентябрь 2022 года. Объектом контрольного мероприятия стало казенное учреждение автономного округа «Управление капитального строительства» (УКС).

«По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе: завышение УКСом начальной (максимальной) цены и цены государственного контракта на завершение строительства объекта „Строительство Окружного сборного пункта“ на сумму 441,2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Специалисты Счетной палаты обнаружили и другие нарушения: нарушение УКСом на 122 дня сроков оплаты по государственному контракту, заключенному на осуществление авторского надзора за строительством, а также несоблюдение условий хранения оборудования.

По результатам проверки директору УКСа направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.