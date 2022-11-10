Югорчане держат на счетах больше 400 млрд

По данным на 1 октября 2022 года, жители УрФО держат на депозитах и банковских счетах (за исключением эскроу) 2,3 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом объем вкладов увеличился на 84,6 млрд рублей.

Больше всего вложений сделали жители Свердловской области – по оценкам экспертов, у них на счетах лежат 835 млрд. На втором месте оказались челябинцы – у них 528 млрд. Замыкают тройку лидеров югорчне с 441 млрд рублей на вкладах.

Также отмечается, что в ХМАО за год объем депозитов сократился почти на 4%.

«Для потребителей банковские депозиты – это понятный и защищенный инструмент накоплений. Но иногда трудно разобраться в обилии маркетинговых предложений банков, которые рекламируют привлекательные проценты по вкладам, умалчивая, что повышенная ставка действует, например, только первый месяц или при подключении дополнительных платных сервисов. С 1 октября 2022 года выбирать вклад из массы предложений банков стало проще. Теперь условия депозита, в том числе размер процентной ставки, должны быть указаны на первой странице договора в виде таблицы», – рассказывает заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

Большую часть накоплений жители УрФО по-прежнему хранят в рублях. Доля валютных вкладов в общей массе сбережений сократилась до 10%.