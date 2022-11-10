106 югорчан заболели коронавирусом за сутки, двое пациентов умерли

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 28, Нижневартовске - 13, Нефтеюганске и Березовском районе - по 12. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 8 новых заболевших.

«На момент выявления у 105 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония», - уточнили в правительстве округа.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли сразу двое пациентов. Общее число жертв инфекции выросло до 2 592. Вылечились за сутки 115 человек, за весь период пандемии – 246 658 югорчан.