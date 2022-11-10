Востребованность китайского языка выросла у работодателей в Югре

В Югре вакансий с требованием знания китайского языка стало в 1,8 раза больше. По популярности он находится на втором месте после английского и даже потеснил французский и немецкий, сообщили в исследовании сервиса SuperJob.

«На рынке труда чаще всего требуются следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий): менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению, специалисты по закупкам, переводчики, менеджеры по продажам», – говорится в результатах.

При этом, специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.