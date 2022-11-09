Неравнодушные югорчане помогут уткам пережить зиму

В Югорске спасли двух уток, которые почему-то не улетели на юг. Местные жители заметили птиц в начале ноября и вызвали спасателей, передает Муксун.FM. На просьбу о помощи откликнулись работники отдела благоустройства, которые при содействии МЧС провели операцию по спасению замерзающих уток.

Специалистам удалось поймать птиц с помощью сачка и отправили на зимовку к одной из горожанок

«Огромное спасибо, до слез. Молодцы все. Кто отозвался на крик о помощи, и девчонки, которые оборвали все телефоны, искали поддержку. Очень рада, что у нас такой дружный город», — пишут подписчики местного паблика «Наш Югорск».