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В Югре снизилась стоимость риса, капусты, баранины, репчатого лука и сахара

Стало известно, какие продукты в ХМАО подорожали сильнее всего

В Югре снизилась стоимость риса, капусты, баранины, репчатого лука и сахара
Фото: unsplash.com

Власти Югры рассказали, какие продукты выросли в цене. Так, по информации, озвученной в ходе заседания оперативного штаба директором департамента экономического развития Романом Генкелем, увеличение стоимость есть, однако роста свыше 2,1% не наблюдается.

«Рост цены в 2,1% отмечен на куриные яйца. Такие позиции, как чай черный, мука пшеничная, хлеб ржаной, пшено и говядина выросли на 2%», — прокомментировал Генкель.

Снижение наблюдается на баранину, сахарный песок, рис, капусте. Максимальное снижение — на 2,4% — отмечается на репчатый лук.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 115, комментариев: 0
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