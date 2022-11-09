Глава СК Бастрыкин поручил проверить водоснабжение в Нефтеюганске из-за жалоб жителей

В Нефтеюганске следователи проверят водоснабжение. Соответствующее поручение своим подчиненным дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«В ходе проверки следователи дадут оценку достаточности и своевременности мер, принимаемых органами местного самоуправления для обеспечения жителей города качественной водой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На некачественное водоснабжение Бастрыкину пожаловалась одна из жительниц Нефтеюганска. Она сообщила, что выделенные на строительство фильтровальной станции бюджетные деньги ушли не по назначению, пишет Ura.ru. «Женщина просит оказать содействие и наказать виновных лиц, восстановив права граждан на качественный жизненно важный питьевой ресурс», — отметили в ведомстве.