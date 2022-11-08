В ХМАО за октябрь на 5% выросло число вакансий

В Югре вырос спрос на специалистов тех сфер, куда чаще всего идут работать мужчины. Среди них: «автомобильный бизнес» (+30% к сентябрю), «рабочий персонал» (+15,9%), «производство» (+13,6%). Кроме того, серьезный прирост по числу вакансий показали направления «банки, инвестиции, лизинг» (+13,4%), «информационные технологии, интернет, телеком» (+10,1%), «спорт, фитнес, салоны красоты» (+9%), «транспорт, логистика» (+8,3%), «закупки» (+7,2%), «продажи» (+7,1%) и «строительство, недвижимость» (+6,6%).

Отмечается, что количество вакансий в ХМАО за октябрь выросло на 5% по сравнению с сентябрем. Ситуация в регионе отличается от общероссийских трендов: по стране в целом спрос на персонал упал на 0,9% за месяц.

«Нынешний подъем во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников. В сентябре мы прогнозировали, что количество предложений о работе существенно сократится, возможно, не столь критично, как после 24 февраля, но все же. Но рынок труда отреагировал удивительным образом: мы увидели лишь небольшое снижение. Трактовать все происходящее сейчас довольно сложно: никто из нас не переживал подобное, поэтому любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них все более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», – прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.