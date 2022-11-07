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​Наталья Комарова выступит с годовым отчетом перед югорчанами и депутатами 9 ноября

Губернатор Югры отчитается о работе за год на внеочередном заседании думы округа

​Наталья Комарова выступит с годовым отчетом перед югорчанами и депутатами 9 ноября
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова выступит с годовым отчетом о работе правительства Югры на внеочередном заседании окружного парламента 9 октября. Трансляция этого обращения будет доступна в официальной группе региона — «Югра» во «ВКонтакте», на сайте ОТРК «Югра».

В структуре выступления будет не только результаты работы всей системы исполнительной власти в Югре, но также инвестиционное послание и обращение к жителям, парламентариями, представителям общественности, с указанием приоритетных направлений деятельности на 2023 год, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. Также сообщается, что акцент будет сделан на инвестиционной политике, задачах развития экономики, и в целом системных решениях, которые направлены на улучшение качества жизни в Югре.

«В 2022 году автономный округ сохранил позицию в десятке лидеров среди регионов страны по уровню доходов населения и оплате труда работников. Регион входит в пятерку субъектов Российской Федерации с самым низким уровнем безработицы, занимая в нем четвертую позицию. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в 2022 году автономный округ вошел в тройку регионов с высоким уровнем цифровой трансформации», – предварила общий посыл своего обращения Наталья Комарова в ходе обсуждения доклада в правительстве Югры.


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Сегодня в 21:48, просмотров: 60, комментариев: 0
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