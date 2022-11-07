Свыше 2,2 млрд рублей потратит ХМАО на мероприятия по мобилизации

В ХМАО до конца 2022 года планируется потратить свыше 2,2 млрд рублей на мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, сообщил ТАСС со ссылкой на окружной департамент финансов.

«Всего запланировано в текущем году на мероприятия, связанные с мобилизацией, направить 2,265 млрд руб.», - рассказали агентству в ведомстве.

Около 5 миллионов уже потрачено - на оборудование мест сбора, оповещение граждан, находящихся в запасе, и прочие текущие расходы. Еще 570 млн рублей направят на предоставление денежных выплат жителям России, поступившим на военную службу для участия в специальной военной операции, мобилизованным и добровольцам.

По данным властей, бюджет региона справляется с нагрузкой, сокращения финансирования уже действующих госпрограмм не требуется.

«Часть расходов, связанных с мобилизацией, осуществляется за счет объективно сложившейся экономии бюджетных ассигнований, часть будет осуществлена за счет увеличения планируемого объема поступлений доходов бюджета автономного округа в 2022 году», — отметил собеседник ТАСС.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ.