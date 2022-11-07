Югорчанке грозит реальный срок за мошенничество с микрозаймом

В Нефтеюганском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы поселка Пойковский. Она обвиняется в мошенничестве с микрозаймом, сообщили в ОМВД России по Нефтеюганскому району.

В полиции установили, что в июне 2021 года женщина оформила займ на сумму более 20 тысяч рублей на сайте одной из микрофинансовых организаций. При этом она выдала себя за другое лицо: указала паспорт с вымышленными серией и номером, а ФИО и место регистрации использовала своей знакомой.

По словам югорчанки, деньги ей понадобились, чтобы исправить финансовое положение. Она понадеялась, что никто ничего не узнает.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Жительнице поселка грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.