Жители ХМАО перевели почти 2 млн рублей мошенникам за выходные

Почти 2 миллиона рублей перевели югорчане мошенникам за минувшие выходные. Полицейские зафиксировали 19 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Жительница Нефтеюганска хотела выгодно купить на сайте бесплатных объявлений матрац и решила перевести 24 тысячи рублей продавцу, после чего поняла, что была обманута мошенниками. 33-летний житель Сургутского района стал жертвой аферистки в соцсетях, которая взломала аккаунт сестры потерпевшего и под предлогом погашения кредитной карты, мужчина перевел 17 тысяч рублей и злоумышленница перестала выходить на связь.

«По-прежнему по личным данным югорчан, неизвестные в различных финансовых организациях оформляют микрозаймы на жителей округа. За выходные злоумышленникам удалось оформить три займа на общую сумму 89 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры к установлению и задержанию подозреваемых.