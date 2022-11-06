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​Югра потихоньку снимает «корону»

За сутки в ХМАО зафиксировано 65 новых случаев COVID-19

​Югра потихоньку снимает «корону»
Фото: pixabay.com

Число ежедневно заболевающих ковидом югорчан снижается: за субботу, 5 ноября, в округе зафиксировано 65 новых случаев коронавируса. Как передает региональный оперштаб, новые пациенты выявлены в 11 муниципалитетах, традиционно наибольшее число их приходится на самый большой город округа — Сургут (27 больных).

С учетом обновленной статистики общее количество перенесших ковид югорчан составило 249 840 человек, из которых 246 231 выздоровел, 1 019 болеют прямо сейчас, а 2 590 умерли — последнее число, кстати, стабильно в течение нескольких дней: новых летальных случаев в округе не выявляется.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 128, комментариев: 0
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