За сутки в ХМАО зафиксировано 65 новых случаев COVID-19

Число ежедневно заболевающих ковидом югорчан снижается: за субботу, 5 ноября, в округе зафиксировано 65 новых случаев коронавируса. Как передает региональный оперштаб, новые пациенты выявлены в 11 муниципалитетах, традиционно наибольшее число их приходится на самый большой город округа — Сургут (27 больных).

С учетом обновленной статистики общее количество перенесших ковид югорчан составило 249 840 человек, из которых 246 231 выздоровел, 1 019 болеют прямо сейчас, а 2 590 умерли — последнее число, кстати, стабильно в течение нескольких дней: новых летальных случаев в округе не выявляется.