В Лянторе осудят работницу интернет-магазина за хищение денег

Полицейские Лянтора поймали 19-летнюю девушку на хищении более 60 тысяч рублей. Обвиняемая, работая продавцом в пункте выдачи товара интернет-магазина, похитила денежные средства в сумме более 60 тысяч рублей.

«Злоумышленница рассказала, что увидела в Интернете, как можно оформить возврат денежных средств через платежный терминал, и два раза проводила такие операции. Полученные деньги хранила у себя на счету», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.