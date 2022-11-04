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​В День народного единства для югорчан пройдет около 500 мероприятий

Югра отмечает День народного единства

​В День народного единства для югорчан пройдет около 500 мероприятий
Фото admhmao.ru

День народного единства в Югре возвращается к очному формату празднования после двухлетнего «ковидного» перерыва. Всего в регионе пройдет около 500 различных мероприятий, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. Ни один муниципалитет не останется без своего праздничного события.

В Сургуте пройдут концерты на главной площади, в филармонии и «Сургут Сити Молле». В Ханты-Мансийске на центральной площади выступят местные коллективы с программой «В единстве наша сила!», а далее музыкальное сопровождение праздника переместится в ДК «Октябрь». В Нижневартовске на площади нефтяников свои выступления покажут артисты центра национальных культур и общественных организаций города. Далее, как и в других городах, действо переместится в дворец искусств.

Все учреждения культуры 4 ноября проведут тематические мероприятия. Библиотека Сургутского района проведет фестиваль анимационного кино, которое покажут в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. В Югорске, Березовском и Кондинском районах пройдет интеллектуальная игра «PROЕдинство», где участники будут отвечать на вопросы об истории России и празднования Дня народного единства.

В целом каждый муниципалитет Югры подготовил массу музыкально-игровых мероприятий, тематических выставок, флешмобов, музыкальных марафонов, различных конкурсов и мастер классов.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 100, комментариев: 0
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