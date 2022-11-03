Музей бокса может появиться в Югре

В Югре может появиться музей бокса. С такой идеей региональная федерация бокса заявилась на окружной грант, сообщается в группе «ЮграМегаСпорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Есть на это запрос, у нас большая история. Более 30 лет бокс активно развивается на территории региона. Мы хотим увековечить память ветеранов, тем самым дать толчок новому поколение, чтобы их мотивировать. Результаты спортсменов будут фиксироваться и передаваться новому поколению», - рассказал об инициативе руководитель федерации бокса Рамиз Гадиев.

Названия у музея пока нет, но, согласно опросу во «ВКонтакте», с большим отрывом побеждает «Боксерское наследие Югры». Реализовать проект планируется в течение полутора лет при условии финансовой поддержки округа.