Жертв финансовой пирамиды Finiko разыскивают в ХМАО

Более 70 жителей ХМАО пострадали от действий финансовой пирамиды Finiko. Общий ущерб на территории округа превысил 68 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, сообщает региональное УМВД

«По версии следствия, руководство указанной организации через сеть Интернет с использованием приложения Finiko заключало с вкладчиками договоры сбережения денежных средств под высокий процент, обещав произвести соответствующие выплаты по истечении срока договоров, однако ни проценты, ни вложенные ранее финансы гражданам так и не были возвращены», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для расследования уголовного дела создана специализированная следственно-оперативная группа. Аналогичное уголовное дело возбуждено в Татарстане. В настоящее время деятельность компании Finiko прекращена.