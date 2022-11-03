Для Югры 4 ноября является особо важным праздником

В пятницу, 4 ноября, Россия будет отмечать День народного единства, который был введен в число государственных праздников в 2005 году. Многие забывают, но именно 4 ноября (или 22 октября по старому стилю) 1612 года произошло ключевое событие, которое приблизило завершение Смутного времени – народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы польские войска. «Символично то, что в сложную для Родины минуту объединились представители, скажем так, разных сословий, и разбили врага. Россия сегодня – это единая многонациональная семья, где живут русские чеченцы, русские буряты, русские ханты, русские украинцы, русские русские...», – отметил в разговоре с ugra-news.ruполитолог, эксперт Изборского клуба Илья Верховский.

Сегодня в Югре живут представители 124 национальностей. Многие из них приехали в середине прошлого века, чтобы осваивать «большую нефть». «Для людей, которые приехали на территорию Югры, было жизненно необходимым держаться друг за друга, объединяться, чтобы не только выполнять тяжелейшую работу, но и просто выживать в экстремальных ситуациях. Умение ладить друг с другом, сплачиваться - помогло югорчанам сделать наш край таким ухоженным, экономически развитым и комфортным для проживания. Вопрос добрососедских отношений очень важен, актуален», – отметила губернатор округа Наталья Комарова.