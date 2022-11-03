Три югорчанки стали жертвами мошенников через портал госуслуг

В Урае за сутки возбуждено три уголовных дела по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации. От действий мошенников пострадали местные жительницы, сообщает пресс-служба ОМВД города.

Женщинам поступили звонки с неизвестных номеров через Viber якобы от сотрудников портала госуслуг. Звонившие ввели югорчанок в заблуждение и в результате получили доступ к их личным кабинетам.

Так, 65-летней женщине лжесотрудник ЕПГУ сообщил, что на ее имя получено письмо из госучреждения, однако, чтобы его получить, необходимо назвать смс-код. Пенсионерка вовремя поняла, что передала конфиденциальные данные неизвестному и обратилась в МФЦ. Сотрудники помогли ей поменять пароль на портале, и все данные остались в безопасности.

55-летней жительнице Урая мошенники сообщили о том, что поступила заявка на смену номера телефона. Когда заявительница поняла, что стала жертвой обмана, аферисты уже похитили ее личные документы.

В третьем случае мошенники похитили личные данные 51-летней жительницы Урая. Аферисты сообщили женщине, что ее личный кабинет на госуслугах взломан и в банки направлено несколько заявок на оформление кредитов.

В полиции рекомендуют югорчанам не сообщать неизвестным лицам коды подтверждений, которые приходят в смс-сообщениях, а также использовать двухфакторную аутенфикацию на портале госуслуг.