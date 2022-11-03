Второй сезон шоу «Стендап наука» стартует на телеканале «Югра»

На телеканале «Югра» стартует второй сезон шоу «Стендап наука», где юмористы со всей России рассказывают о науке и своих научных наблюдениях с помощью шуток. Первая передача выйдет в эфир 5 ноября.

Председатель жюри – стендап-комик, победитель 6-го сезона проекта «Comedy Баттл», автор креативной группы шоу «Женский стендап» и «Открытый микрофон» Игорь Джабраилов.

Напомним, первый сезон шоу стал призером регионального этапа международной премии «Мы вместе». За главный приз - MacBook - тогда боролись 300 начинающих комиков.

Смотрите шоу «Стендап наука» каждую субботу в 21:30 на телеканале «Югра», а также в официальных пабликах продюсерского центра «Красная лодка».