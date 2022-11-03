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В Югре осудят группу лиц за незаконный вылов рыбы

В Сургутском районе поймали группу югорчан на вылове рыбы в запретный период

В Югре осудят группу лиц за незаконный вылов рыбы
Фото: unsplash.com

На водном объекте в Сургутском районе сотрудники природоохранной прокуратуры Югры задержали группу жителей Лангепаса за незаконную добычу водных биологических ресурсов в запретный период. Злоумышленники также использовали моторную лодку и запрещенные орудия лова для вылова рыб различных пород.

«По материалам прокурорской проверки правоохранительными органами по факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенного орудия лова)», – сообщили в прокуратуре Югры.

Ранее в Березовском районе поймали двух жителей поселка Сосьва на незаконном вылове рыб.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 89, комментариев: 0
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