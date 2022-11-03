Двое пешеходов пострадали в ДТП за сутки в ХМАО

За минувшие сутки в ХМАО под колеса автомобилей попали двое пешеходов. Первая авария произошла около 17:28 на улице Чернышова в Нягани. По данным окружной Госавтоинспекции, 45-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на 21-летнего юношу, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Спустя несколько часов в Лянторе произошла аналогичная авария, в результате которой пострадала 22-летняя девушка. Оба ДТП произошли в темное время суток.

«Госавтоинспекция напоминает, что световой день в регионе стал значительно короче, с наступлением осеннего периода ухудшается видимость, поэтому пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде, а водителям быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, соблюдать скоростной режим», - отметили в пресс-службе ведомства.