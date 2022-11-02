Югорчанке грозит реальный срок за мошенничество с маткапиталом

Жительница поселка Березово стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, она незаконно получила маткапитал, который потратила на приобретение жилплощади, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Установлено, что 43-летняя женщина воспитывает двоих детей. В 2013 году она получила право на государственную поддержку, однако в сентябре 2021 года суд лишил ее родительских прав в отношении младшего ребенка.

«Игнорируя судебный запрет, фигурантка дела обратилась в госучреждение с заявлением на получение средств материнского капитала в размере более 470 тысяч рублей. Женщина умышленно внесла в заявление ложные сведения об отсутствии ограничения в родительских правах на ребенка, рождение которого предоставило ей возможность рассчитывать на дополнительные меры государственной поддержки. На полученные незаконным путем средства она приобрела жилплощадь», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Теперь югорчанке грозит реальный срок до шести лет. Для нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.