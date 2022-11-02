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​Экс-директор югорского МУПа стал фигурантом уголовного дела из-за 50 млн рублей

Экс-директор МУПа «Советский тепловодоканал» стал фигурантом уголовного дела

​Экс-директор югорского МУПа стал фигурантом уголовного дела из-за 50 млн рублей
Фото: pixabay

Бывший директор муниципального унитарного предприятия «Советский тепловодоканал» стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

Установлено, что экс-директор предприятия, используя должностные полномочия, вопреки интересам службы, совершил сделку по переводу долга акционерного общества, находящегося в стадии процедуры банкротства, на МУП «СТВК».

«При этом совершение указанной сделки не предусматривало получение МУП «СТВК» каких-либо активов и значительно ухудшило финансовое положение предприятия, создало угрозу его неплатежеспособности и рентабельности. В результате действий должностного лица МУП «СТВК» причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 149, комментариев: 0
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