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​Мошенники обманули югорчан на 590 тысяч рублей за сутки

Жители Югры стали чаще вестись на дополнительный заработок от аферистов

​Мошенники обманули югорчан на 590 тысяч рублей за сутки
Фото: pixabay.com

Накануне в Югре зафиксировали 11 фактов мошенничества, в которых жители региона потеряли порядка 590 тысяч рублей. Так, пожилой нефтеюганец повелся на быстрый заработок и перевел аферистам девять тысяч рублей.

«Гражданин 1954 года рождения нашел в мессенджере объявление о быстром заработке и оставил заявку. С ним связался якобы финансовый менеджер ПАО «Тинькофф-инвестиции» и предложил сделать вклад для получения дополнительного заработка и быстрой окупаемости вложенных денег. Недолго думая, потерпевший перевел девять тысяч рублей на неустановленный счет, после чего специалист перестал выходить на связь», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Кроме того, югорчане продолжают вестись на уловки псевдопродавцов. 61-летнего мужчину, который хотел приобрести металлический грузовой контейнер через сайт бесплатных объявлений, обманули на почти 45 тысяч рублей.

«33-летняя уроженка Нефтеюганска также лишилась сбережений, приобретая товар в Интернете. На одной из торговых площадок в сети она нашла объявление о продаже запчастей для телескопа. Связавшись с продавцом, договорилась о покупке. Неизвестный убедил потерпевшую сообщить реквизиты банковской карты, а ещё поступивший код из сообщения. Свыше семи тысяч рублей похитил мошенник и перестал выходить на связь», – добавили в ведомстве.

На сегодняшний день по всем фактам возбудили уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 31, комментариев: 0
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