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Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей

Демобилизованных в ХМАО обяжут вернуть единовременную выплату

Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей
Фото: pixabay

Демобилизованные жители ХМАО должны вернуть полученную ранее выплату в размере 250 тыс. рублей. Информация об этом была озвучена в ходе заседания региональной призывной комиссии по мобилизации.

«Мобилизация не во всех случаях заканчивается попаданием в войсковые части. Есть ситуации, когда мобилизованный возвращается на место призыва. Если он каким-то образом уже получил выплату в размере 250 тысяч рублей, то она подлежит возвращению в бюджет. Таким людям будет своевременно приходить уведомление и оказываться все необходимая сопровождающая помощь для проведения этого возврата», — отметил вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов.

Ранее сообщалось, что правительство ХМАО ввело региональную выплату для мобилизованных в размере 250 тыс. рублей. По словам Кольцова, деньги выплачиваются за один день после поступления информации о том, что военнослужащий приписан к воинской части.

Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что частичная мобилизация в регионе завершилась. По ее словам, вручение повесток прекращено, в дальнейшем личный состав будет комплектоваться за счет приема добровольцев и кандидатов на военную службу по контракту.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 195, комментариев: 0
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