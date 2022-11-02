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Югорчанка проведет более 10 лет в колонии за продажу синтетики

Жительницу Урая осудили за сбыт наркотиков своим знакомым

Югорчанка проведет более 10 лет в колонии за продажу синтетики
Фото: unsplash.com

В Урае городской суд вынес приговор местной жительнице за хранение и продажу наркотических веществ. Подсудимая проведет десять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимая, являясь потребителем наркотических средств, в 2020 г. и 2021 г. неоднократно осуществляла сбыт синтетических наркотиков своим знакомым. Наркотики она хранила при себе с целью дальнейшего сбыта. Однако довести преступный умысел до конца не смогла, так как зимой 2021 года была задержана сотрудниками полиции», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее в Пыть-Яхе задержали мужчину с наркотиками и ружьем.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 96, комментариев: 0
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