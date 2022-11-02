Жительницу Урая осудили за сбыт наркотиков своим знакомым

В Урае городской суд вынес приговор местной жительнице за хранение и продажу наркотических веществ. Подсудимая проведет десять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимая, являясь потребителем наркотических средств, в 2020 г. и 2021 г. неоднократно осуществляла сбыт синтетических наркотиков своим знакомым. Наркотики она хранила при себе с целью дальнейшего сбыта. Однако довести преступный умысел до конца не смогла, так как зимой 2021 года была задержана сотрудниками полиции», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее в Пыть-Яхе задержали мужчину с наркотиками и ружьем.