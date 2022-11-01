Частичная мобилизация завершилась в ХМАО, заяивила Наталья Комарова

Частичная мобилизация завершилась в ХМАО, сообщила губернатор Наталья Комарова на заседании призывной комиссии.

«Частичная мобилизация в автономном округе завершена, вручение повесток прекращено. Военным комиссариатом в муниципальных образованиях организована работа по комплектованию личного состава за счет приема добровольцев и кандидатов на военную службу по контракту», - сказала глава региона.

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов отметил, что военкоматы, окружные и муниципальные власти продолжат вести активную информационно-агитационную кампанию по привлечению на службу в вооруженные силы добровольцев и служащих по контракту.

Ранее о завершении частичной мобилизации в России сообщил президент Владимир Путин. Соответствующего указа главы государства пока не было.

Одновременно стало известно, что депутаты и сенаторы от «Единой России» разработали законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации. Их предполагается штрафовать на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Помимо этого, наказанием могут стать принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.