Пенсионер из Белоярского выиграл дело у мусорного регоператора ХМАО

Пенсионер из Белоярского, владеющий дачным участком, смог отстоять свои права и выиграть дело у АО «Югра – Экология», выполняющего функции регоператора по обращению с отходами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Уточняется, что мусорный регоператор с августа 2020 года начислял пенсионеру напрямую плату за ТКО по нормативу, установленному для садово-огороднических товариществ. При этом жилого дома на земельном участке не было.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать начисление платы незаконным и обязать регоператора произвести перерасчет. Суд иск удовлетворил, однако ответчик обжаловал вынесенное решение в апелляционной инстанции.

«Судебной коллегией по гражданским делам суда ХМАО – Югры решение городского суда оставлено без изменения, жалоба АО «Югра-Экология» без удовлетворения. В настоящее время региональным оператором прекращено начисление платы ТКО в отношении дачного земельного участка, а также осуществлен перерасчет ранее начисленной платы», - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.