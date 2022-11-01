Пьяный житель Пыть-Яха хранил при себе охотничье ружье и наркотики

Накануне сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который хранил при себе охотничье ружье с самодельными патронами и наркотики. Автомобиль «УАЗ-Патриот» под управлением 32-летнего жителя остановили в одном из микрорайонов города в рамках профилактического мероприятия.

«Было установлено, что водитель не имеет при себе должных документов и находится в состоянии опьянения. Также при осмотре транспортного средства в салоне обнаружено охотничье гладкоствольное ружье марки «ИЖ-18», владельцем которого подозреваемый не является и не имеет разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. К ружью также шли 12 патронов 20 калибра. Уже находясь на улице около отдела полиции гражданин попытался сбросить сверток с наркотиками. Позже было установлено, что в пакете находилось четыре грамма марихуаны», – рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

Мужчина признался, что наркотики у него были для личного употребления, а ружье ему подарила овдовевшая знакомая, с мужем которой он находился в хороших отношениях. Возил он его с собой только в случаях, когда ходил в лес, чтобы защититься от нападения диких животных. Отметим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений по статьям 228 и 159 УК РФ.

В настоящее время в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию». Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за хранение наркотиков, которая предусматривает штраф в размере до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении.