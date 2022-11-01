Служба по тарифам ХМАО готовит приказ о повышении цен на проезд в общественном транспорте

В Югре может подорожать проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на представителей региональной службы по тарифам Югры. Отмечается, что изменение цен произойдет 1 января 2023 года, сейчас ведомство готовит приказ. Какова будет новая стоимость проезда – неизвестно.

Увеличение предельных максимальных тарифов на 2023 год планируется в пределах индекса потребительских цен согласно прогнозу Минэкономразвития России. Повышение ценника коснется только регулируемых маршрутов. В прошлый раз стоимость проезда в ХМАО поднимали в январе 2022 года.