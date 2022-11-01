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За сутки югорчане перевели более двух миллионов рублей мошенникам

Аферисты похитили деньги югорчан под предлогом продажи и приобретения товаров

За сутки югорчане перевели более двух миллионов рублей мошенникам
Фото: pixabay.com

Накануне, 31 октября, аферисты выманили у югорчан более двух млн рублей дистанционным способом. За сутки в регионе зафиксировали 13 фактов мошенничества и краж с банковских краж. Так, 38-летний сургутянин хотел отправиться в поездку в Когалым с помощью сервиса «БлаБлаКар», однако потерял 16 830 рублей.

«Псевдоводитель подтвердил поездку и предложил продолжить общение в мессенджере. Неизвестный убедил мужчину перейти по неустановленной ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты и два кода, поступивших в смс-сообщении. После чего аферист перевел себе на счет денежные средства тремя транзакциями», – рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

Еще один случай произошел в Урае. 34-летний житель города планировал приобрести деревообрабатывающий станок и перевел мошеннику 635 тысяч рублей. Позже псевдопродавец перестал выходить на связь.

Кроме того, в Нижневартовске обманули пожилую женщину, которая хотела купить дачный участок. «Югорчанка пыталась совершить сделку купли-продажи дачного участка через сайт объявлений. С ней связался неизвестный, представившись Сергеем. Женщина сообщила о намерении приобрести участок и даже готовности перевести 50 тысяч рублей в качестве аванса. Незнакомец сообщил свои банковские реквизиты, в свою очередь потерпевшая тут же перевела на его счет предоплату за участок», – добавили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают и задерживают преступников.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 143, комментариев: 0
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