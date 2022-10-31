С января ​в «тюменской матрешке» обнаружили 116 липовых банкнот

В «тюменской матрешке» за январь-сентябрь 2022 года выявили 116 фальшивых купюр сумму 466 800 рублей. Это на 40% меньше, чем годом ранее. Отмечается, что чаще всего подделывают пятитысячные банкноты (их 86 штук), купюры в размере одной тысячи (их обнаруживали 18 раз). Выявлены также девять поддельных банкнот номиналом 2000 рублей и по одной подделке номиналом 100, 200 и 500 рублей.

Больше половины фальшивок изъяли на юге Тюменской области – 59 штук, в Югре и на Ямале – 46 и 11 штук соответственно.

«Проверить подлинность банкнот может и неспециалист. Каждый желающий может изучить дизайн имеющихся купюр и основные признаки подлинности в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Сейчас доступна его обновленная версия, куда внесена информация о защитных признаках модернизированной банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года», – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.