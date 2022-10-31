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Годовой отчет правительства Югры, который Наталья Комарова представит югорчанам, готов и утвержден

Губернатор Югры утвердила отчет правительства региона о работе в 2022 году

Годовой отчет правительства Югры, который Наталья Комарова представит югорчанам, готов и утвержден
Фото admhmao.ru

Итоговый доклад о работе правительства Югры за 2022 год, который Наталья Комарова озвучит в ходе заседания думы округа, готов и утвержден. Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, в документе содержатся основные результаты работы органов исполнительной власти по социально-экономическому развитию нашего субъекта федерации.

«В 2022 году автономный округ сохранил позицию в десятке лидеров среди регионов страны по уровню доходов населения и оплате труда работников. Регион входит в пятерку субъектов Российской Федерации с самым низким уровнем безработицы, занимая в нем четвертую позицию. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в 2022 году автономный округ вошел в тройку регионов с высоким уровнем цифровой трансформации», – отметила Наталья Комарова в ходе обсуждения доклада в правительстве Югры.

Замгубернатора и директор департамента экономического развития Югры Роман Генкель рассказал о том, как в правительстве оценивали управленческие решения и обеспечивали развитие, несмотря на внешние экономические шоки и санкционное давление. «Достижение поставленные целей обеспечивается за счет реализации комплекса мер. В том числе поддержки малого и среднего предпринимательства, стимулирования инвестиционной активности, предотвращение роста безработицы, предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и промышленности. По оценкам исполнительных органов власти автономного округа, основные целевые значения показателей по достижению национальных целей развития на 2022 год достигнуты», – рассказал замгубернатора.

В целом автономный округ вошел в первую десятку рейтинга регионов России по качеству жизни, в пятерку по социально-экономическому развитию, в топ-8 по инвестиционной привлекательности, а также на первое место по механизму поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.

На 1 октября 2022 года из 162 целевых показателей, которые предполагались в региональных программах, 134 выполнены на все 100 процентов. Остальные будут полноценно реализованы до конца года.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 108, комментариев: 0
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