Югорчане назвали свои самые большие статьи расходов

Около 28% югорчан тратят большую часть свой зарплаты за неделю. Еще 30% опрошенных ответили, что тратят основную часть денег за две недели, 11% – за три недели. 17% жителей ХМАО сообщили, что им зарплаты хватает ровно на месяц. Лишь 13% работников региона никогда не тратят зарплату так быстро. К такому выводу пришли эксперты hh.ru.

«Интересно, что быстрее всех основную часть зарплаты тратят сотрудники в возрасте 35-44 лет (только 22% из них удается сэкономить и не израсходовать все деньги за месяц). Самые экономные в этом смысле - сотрудники в возрасте от 55 лет. Среди них 34% ответили, что никогда не тратят зарплату так быстро (за месяц и меньше)», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

48% жителей ХМАО назвали самой большой статьей расходов аренду жилья или ипотеку, по 37% – еду и выплату не ипотечных кредитов, 35% – коммунальные расходы. Кроме того, 15% значительную часть зарплаты тратят на детей, 11% – на автомобиль/транспорт, 7% – на образование. Также по 4% опрошенных назвали среди основных статей расходов траты на лечение и покупку лекарств, на досуг и отдых.