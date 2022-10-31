Югра заняла 24 место в списке регионов с наименьшим уровнем преступности

Югра заняла 24 место в рейтинге регионов с наименьшей долей преступности. Это следует из результатов исследования экспертов агентства РИА Новости. Рейтинг подготовлен путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года, на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.

По данным МВД, в ХМАО за 9 месяцев текущего года совершено 90,1 преступления на 10 тысяч жителей. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Уровень тяжких преступлений также снизился - на 6,7%.

В целом в России с января по сентябрь зарегистрировано 1,498 млн преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%.

Самый высокий уровень преступности зарегистрирован в Амурской области и республике Алтай. За 9 месяцев 2022 года здесь совершено 161,8 и 161,6 преступлений на 10 тыс. населения соответственно. Лидером рейтинга с наименьшим количеством преступлений стала Чечня, где с января по сентябрь совершено всего 12,5 преступлений на 10 тысяч жителей.