Жители ХМАО перевели более 10 млн рублей мошенникам за выходные

Более 10 миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за минувшие выходные. Полицейские зафиксировали 34 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Наибольшее количество случаев произошло с жителями Сургута и Нижневартовска.

53-летний житель столицы Югры хотел купить автомобиль и нашел подходящее предложение в мессенджере. Изучив все технические характеристики, с мужчиной связался якобы продавец и предложил заключить договор и оплатить первый взнос за машину. Югорчанин перевел 100 тысяч рублей, но продавец перестал выходить на связь.

«В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску с заявлением обратился гражданин 1958 года рождения. Накануне с ним связался неизвестный, представившись сотрудником биржевой платформы «IFP». Мужчину поздравили с выигрышем при повторной регистрации на платформе, а также сообщили, что у него есть возможность вывести денежные средства. Для этого ему необходимо только перевести 95 тысяч рублей на неустановленный счет, что потерпевший и сделал», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры к установлению и задержанию подозреваемых.