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Более 10 миллионов рублей заработали мошенники на югорчанах за выходные

Жители ХМАО перевели более 10 млн рублей мошенникам за выходные

Более 10 миллионов рублей заработали мошенники на югорчанах за выходные
Фото: unsplash.com

Более 10 миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за минувшие выходные. Полицейские зафиксировали 34 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Наибольшее количество случаев произошло с жителями Сургута и Нижневартовска.

53-летний житель столицы Югры хотел купить автомобиль и нашел подходящее предложение в мессенджере. Изучив все технические характеристики, с мужчиной связался якобы продавец и предложил заключить договор и оплатить первый взнос за машину. Югорчанин перевел 100 тысяч рублей, но продавец перестал выходить на связь.

«В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску с заявлением обратился гражданин 1958 года рождения. Накануне с ним связался неизвестный, представившись сотрудником биржевой платформы «IFP». Мужчину поздравили с выигрышем при повторной регистрации на платформе, а также сообщили, что у него есть возможность вывести денежные средства. Для этого ему необходимо только перевести 95 тысяч рублей на неустановленный счет, что потерпевший и сделал», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры к установлению и задержанию подозреваемых.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 108, комментариев: 0
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