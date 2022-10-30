Губернатор Югры посвятит эфир вопросам Белоярского района

Наталья Комарова продолжает смешанное онлайн и оффлайн общение с жителями Югры. Следующий муниципалитет, с которым поговорит губернатор – Белоярский район. Согласно новым правилам, жители муниципалитета смогут заранее и вживую поговорить с ответственными местными чиновниками о волнующих проблемах. Чтобы у жителей крупного района были возможности лично пообщаться с муниципальными служащими, будут открыты сразу три площадки: в Белоярском (ул. Центральная, 10). Также онлайн-подключение будет организовано в Верхнеказымском (ул. 2 микрорайон, 26) и Сосновке (ул. Школьная, 1), рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«За два часа до встречи здесь откроются консультационные площадки – можно будет задать вопросы главе района Сергею Маненкову, специалистам отраслевых ведомств. Площадки будут работать и после встречи до последнего вопроса», – написала Наталья Комарова на своих страницах в социальных сетях.

Как обычно – на вопросы, которые не попадут в прямой эфир, будут отрабатывать глава района, сотрудники районной администрации и окружного правительства, специалисты Центра управления регионом. Начнется эфир в 12.00, он будет транслироваться на официальных страницах Натальи Комаровой ВКонтакте и «Одноклассниках» (ссылка так же будет в Telegram-канале), а также в официальном сообществе региона ВКонтакте.