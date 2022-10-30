130 новых случаев коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

130 новых случаев коронавирусной инфекцией выявили в 17 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 27 – в Сургуте, 14 – Нефтеюганском районе, 13 – Ханты-Мансийске и 13 – Нефтеюганске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 127, пневмония – 3», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 1 356 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 249 220. Выздоровели за весь период 245 277 человек. Скончалось 2 587 пациентов.