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В Югре вырос спрос на водителей

В ХМАО почти в полтора раза вырос спрос на водителей

В Югре вырос спрос на водителей
Фото: unsplash.com

За октябрь в Югре почти на 49% процентов вырос спрос по вакансии водитель. Сегодня в ХМАО открыто около 500 предложений трудоустройства. К такому выводу пришли исследователи базы данных вакансий на сайте hh.ru.

«На одно предложение о работе для водителя в регионе приходится в среднем 1,8 активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре, составила 93,1 тыс. руб., что на 6,7 тыс. руб. больше, чем в сентябре», – поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Анна Осипова.

Отметим, что уровень зарплаты зависит от трудового стажа. Так, в вакансиях, где опыт работы не требуется, работодатели предлагают 92,2 тысячи, а в предложениях, где необходим опыт минимум от шести лет – 117,9 тысяч рублей.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 146, комментариев: 0
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