Местные производители продуктов в Югре активно реализуют свои товары на рынках и ярмарках

Местные производители фермерской и иной продукции в Югре могут свободно реализовывать свои товары на рынках и в ходе постоянно проходящих по всему региону ярмарках. Эта информация прозвучала в ходе заседания правительства автономного округа, где обсуждали поручение президента по беспрепятственному доступу сельхозпроизводителей к объектам торговли. Как рассказала Наталья Комарова, для этого в Югре расширяется сеть нестационарных торговых объектов, в которых можно продавать фермерские товары, сообщает ugra-news.ru.

«У нас в регионе 1185 таких объектов. С начала текущего года проведены 569 ярмарок, созданы условия для реализации товаров с использованием всех форматов торговли», – подчеркнула глава региона.

Полномочия по организации работы розничных рынков в Югре регулируются региональным законом, напомнил замгубернатора и директор департамента экономического развития Роман Генкель. «Законом об организации деятельности ярмарок на территории округа регулируется деятельность по продаже товаров на ярмарках вне пределов розничных рынков в целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей услугами торговли, а также поддержки местных производителей. Департамент экономического развития формирует базу данных о розничных рынках. Внесены изменения в порядок размещения нестационарных торговых объектов, развозной, сняты излишние административные барьеры, в частности, сокращены сроки внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов», – отметил замгубернатора.