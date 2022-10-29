16+
Логотип Сиапресс
USD  61,5343   EUR  61,1328  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре меньше чем за год прошло более 500 ярмарок

Местные производители продуктов в Югре активно реализуют свои товары на рынках и ярмарках

​В Югре меньше чем за год прошло более 500 ярмарок
Фото администрации Сургута

Местные производители фермерской и иной продукции в Югре могут свободно реализовывать свои товары на рынках и в ходе постоянно проходящих по всему региону ярмарках. Эта информация прозвучала в ходе заседания правительства автономного округа, где обсуждали поручение президента по беспрепятственному доступу сельхозпроизводителей к объектам торговли. Как рассказала Наталья Комарова, для этого в Югре расширяется сеть нестационарных торговых объектов, в которых можно продавать фермерские товары, сообщает ugra-news.ru.

«У нас в регионе 1185 таких объектов. С начала текущего года проведены 569 ярмарок, созданы условия для реализации товаров с использованием всех форматов торговли», – подчеркнула глава региона.

Полномочия по организации работы розничных рынков в Югре регулируются региональным законом, напомнил замгубернатора и директор департамента экономического развития Роман Генкель. «Законом об организации деятельности ярмарок на территории округа регулируется деятельность по продаже товаров на ярмарках вне пределов розничных рынков в целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей услугами торговли, а также поддержки местных производителей. Департамент экономического развития формирует базу данных о розничных рынках. Внесены изменения в порядок размещения нестационарных торговых объектов, развозной, сняты излишние административные барьеры, в частности, сокращены сроки внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов», – отметил замгубернатора.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:21, просмотров: 58, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В дачном товариществе Сургутского района дорогу засыпали отходами 1323
  2. В Сургутском районе мобилизовали замглавы поселения 925
  3. Дорожные работы на улице Привокзальной Сургута завершатся к 1 ноября 809
  4. Бухгалтеров югорского садика заподозрили в хищении 6 млн рублей 750
  5. ​Приезжайте в Сургут! Как в городе встречают мигрантов // ONLINE 742
  6. Сургутяне могут помочь в борьбе с рекламой наркомагазинов 730
  7. Обсуждение здорового человека 651
  8. Доля россиян с тревожным настроением вновь увеличилась 650
  9. ​В Тюменской области стартовал форум-презентация Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» 650
  10. О народной культуре в Югре // ​Елена Исламуратова ONLINE 29 октября в 14.00 562
  1. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 2742
  2. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 2675
  3. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 2321
  4. В Сургуте автомобиль сбил женщину с двумя детьми 1884
  5. В Сургуте обманули жителя Якутии на зарплату и он отправился пешком домой 1855
  6. ​Вартовчанка порубила автомобиль топором 1704
  7. Мэр Нижневартовска готов разорвать контракт с подрядчиком, который не успевает сдать спортплощадку в срок 1660
  8. Жители ХМАО восхитились северным сиянием 1505
  9. Пенсионер из Якутии, шедший пешком из Сургута, госпитализирован 1460
  10. 155 югорчан заразились ковидом за сутки 1458
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40583
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 23587
  3. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8629
  4. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 7600
  5. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 7397
  6. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5884
  7. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3967
  8. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3953
  9. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3631
  10. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 3100

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика